В США хотят быстрее возобновить авиасообщение с Великобританией

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Власти Соединённых Штатов ведут переговоры по вопросу скорого возобновления авиасообщения с Великобританией. Важным условием для этого является обязательная сдача каждым пассажиром анализа на коронавирусную инфекцию до полёта, а также после него.

По данным The Wall Street Journal, наращивание ресурсов тестирования в Штатах побудило министерства транспорта и внутренней безопасности страны активизировать попытки открыть транспортные коридоры с другими государствами.

Сейчас такие переговоры ведутся с властями Великобритании. Речь идёт о возобновлении рейсов по маршруту Нью-Йорк — Лондон. В США предлагают обязать всех пассажиров сдавать анализы на COVID-19 до и после полёта с тем, чтобы избежать необходимости двухнедельного карантина по прибытии в Соединенное Королевство или же в Соединённые Штаты.

Совет национальной безопасности при Белом доме в целом уже одобрил план открытия воздушных коридоров. Но пока главным препятствием является всплеск случаев заражения коронавирусом, зарегистрированный как в Великобритании, так и в США.

Ранее перенесший коронавирус президент США Дональд Трамп заявил, что готов сдать плазму для лечения других больных. Американский лидер сдал положительный тест на COVID-19 2 октября. Его госпитализировали и три дня лечили, в том числе ещё не разрешёнными препаратами. Для лечения от коронавирусной инфекции Дональда Трампа врачи использовали препарат, созданный на основе образцов крови трёх жителей Сингапура, переболевших COVID-19, писал NEWS.ru.