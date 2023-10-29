В Средиземном море заметили американский авианосец на пути к Израилю В Средиземном море заметили авианосец США Dwight Eisenhower на пути к Израилю

Фото: Official U.S. Navy Page/flickr com

Авианосец Dwight Eisenhower

В Средиземном море в субботу, 28 октября, был замечен американский авианосец Dwight Eisenhower, направлявшийся в сторону Израиля, сообщили наблюдатели за судами и аналитики открытых разведданных в Twitter (X). При этом ВМС США не подтвердили эту информацию.

Авианосец США Dwight Eisenhower движется на восток в Гибралтарском проливе 28 октября 2023 года, — написал один из аналитиков.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что эсминец ВМС США USS Carney перехватил три ракеты и несколько беспилотных аппаратов, которыми йеменское движение мятежников-хуситов «Ансар Аллах» могло атаковать цели в Израиле. По его словам, объекты направлялись на север вдоль Красного моря.

11 октября Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что авианосец USS Gerald R. Ford с ударной группой прибыл в восточную часть Средиземного моря на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Позднее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил, что США перебрасывают второй авианосец USS Dwight Eisenhower в Средиземное море. По его словам, об этом Пентагон попросили израильские власти.