В Совфеде предложили возможные варианты встречи Путина с Эрдоганом Сенатор Климов: Путин может поговорить с Эрдоганом по видеосвязи или встретиться в другой стране

Фото: The Kremlin Moscow/Global Look Press

Владимир Путин

Настойчивые приглашения Владимиру Путину посетить Турцию, исходящие от президента этой страны Реджепа Тайипа Эрдогана, продиктованы интересами самой Турции и не связаны с желанием заманить российского лидера на территорию НАТО, заявил в беседе с НСН заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Он предположил также, что главы государств могли бы провести телефонные переговоры или видеоконференцию либо встретиться на территории третьей страны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял в последние дни, что рассчитывает на визит российского лидера в августе. При этом в Кремле заявили, что пока в графике главы государства разговора с Эрдоганом нет.

Есть администрация президента, которая планирует эти встречи. Несколько дней назад оттуда заявили, что пока в графиках президента России нет таких путешествий. Если речь идет о необходимости оперативной связи, имеется телефон, есть видеоконференции, есть возможность встречаться в других местах, не обязательно в Турции, — отметил сенатор.

По его словам, в инициативах Эрдогана нет ловушки, и даже если визит президента РФ в Турцию состоится, его самолету вряд ли будет что-то угрожать на территории страны, входящей в НАТО.

В настойчивых инициативах Эрдогана по встрече нет противоречия, они продиктованы интересами Турции. Есть много вопросов, которые он может порешать с помощью России, — подчеркнул Климов.

В марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России. На этом фоне в ряде стран заявили, что выполнят это решение в случае визита к ним Путина.

Ранее вице-президент ЮАР Пол Машатиле заявил, что Россия отказалась от предложения властей республики заменить президента РФ Владимира Путина на главу МИД Сергея Лаврова в качестве главы делегации на саммите БРИКС, который пройдет в августе. Южноафриканский политик отметил, что дискуссия по поводу приезда Путина продолжается.