В Совфеде отреагировали на сравнение паспортов РФ в Донбассе с «аусвайсами»

https://static.news.ru/photo/1dc4515e-c949-11eb-9596-96000091f725_660.jpg Владимир Джабаров Фото: council.gov.ru

Уполномоченный по правам человека в Верховной раде Украины Людмила Денисова назвала «аусвайсами» российские паспорта, которые получают жители ДНР и ЛНР. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с NEWS.ru объяснил, почему чиновница придумала такое кощунственное сравнение.

По его словам, происходящее сейчас на Украине является повторением того, что происходило во времена оккупации её нацистами. Денисовой следует посмотреть, что творится с нацистской символикой в стране, а не сравнивать российские паспорта с аусвайсами, отметил политик.

Они смотрятся в кривые зеркала, не видят, что сами творят, а придумывают специально, чтобы попытаться нас укусить. Что бы Денисова ни говорила, Россия — это страна, победившая нацизм и фашизм. Рано или поздно ей будет стыдно, — заключил Джабаров.

Аусвайс — это документ, удостоверяющий личность и выданный немецкими властями в годы Великой Отечественной войны на оккупированных советских территориях.

В начале мая более 527 тысяч жителей республик Донбасса получили российские паспорта, говорится в заявлении МВД России. Заместитель председателя комитета по делам СНГ и евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий рассказал, что количество жителей юго-востока Украины с российскими паспортами до конца 2021 года может достигнуть 1 млн человек.