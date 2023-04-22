В Словакии оценили перспективу вступления Украины в НАТО Экс-премьер Словакии Фицо: членство Украины в НАТО — худшее решение

Фото: Mateusz Wlodarczyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Роберт Фицо

Включение Украины в состав НАТО станет худшим решением, которое только усилит напряженность, заявил бывший премьер-министр Словакии и лидер партии Smer Роберт Фицо, слова которого приводит РИА Новости. По его мнению, сторонниками такого решения могут быть только те, кто желает прямого военного противостояния Альянса с Россией.

Членство Украины в НАТО считаем худшим возможным решением, эскалацией напряженности <...>. Только те, кто хотчет открытого военного конфликта НАТО с Россией, могут поддерживать членство Украины в НАТО, — цитирует агентство политика.

Он также добавил, что принятие Украины в состав Альянса станет неуважением соглашений, которые были заключены между Москвой и Вашингтоном в 90-х годах прошлого века.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны — участницы Блока дали предварительное согласие на вступление в их ряды Украины. Он подчеркнул, что сейчас главной задачей для Альянса является «обеспечение победы Украины над Россией».

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что слова Столтенберга подтверждают агрессивную сущность НАТО. Он добавил, что военно-политический блок не отказался от планов поглощения и втягивания Украины в свой состав. По его словам, это лишний раз демонстрирует всем правильность решения главы государства о начале спецоперации, исходя из необходимости обеспечения безопасности РФ.