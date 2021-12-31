В Сиднее запустили традиционный грандиозный новогодний салют

В Австралии встретили Новый год, по традиции запустив в небо над знаменитым Сиднейским оперным театром масштабный фейерверк, ежегодно приковывающий взгляды миллионов жителей Земли. Австралийцы, встречающие новый год одними из первых, не отменили традиционное шоу, в отличие от других популярных туристических представлений, включая салюты над Триумфальной аркой в Париже, Биг Беном в Лондоне и башнями Петронас в Куала Лумпур.

Australia da la bienvenida al aÃ±o 2022 con un espectÃ¡culo de fuegos artificiales y mÃºsica en Sidney pic.twitter.com/2NjgLJ7uy8 — El HuffPost (@ElHuffPost) December 31, 2021

В этом году тематическое представление было посвящено медицинским работникам, борющимся с пандемией. Именно поэтому один из самых больших стальных арочных мостов в мире Харбор-Бридж иллюминировали в голубой цвет с наступлением темноты.

Welcome to 2022 from Sydney! #SydNYE

by Keith McInnes pic.twitter.com/JCEcHt2255 — City of Sydney (@cityofsydney) December 31, 2021

Жители Австралии провожают старый год на позитивной ноте, так как родина нового штамма коронавируса под названием «омикрон» ЮАР объявила, что пик заболеваемости в стране пройден.

С раннего утра Австралийцы занимали лучшие обзорные точки, чтобы насладиться видом на главные достопримечательности страны. Новогодний салют, который ежегодно смотрят около 1 млрд людей по всему миру, состоял из двух этапов: первая часть, прозванная «семейной», началась в 20:30, в то время как залпы второго запускаются в полночь, знаменуя наступление нового года.

Премьер-министр Скотт Моррисон поздравил жителей континента и посоветовал «насладиться долгожданным вечером».

Сидней, ставший первым городом Австралии, в котором обнаружили «омикрон», не проводил мероприятие в 2020 году. После распространения нового варианта коронавируса по всему миру салют также оказался под вопросом, но глава штата Новый Южный Уэльс, столицей которого является Сидней, «рискнул» не отменять представление.

Жители Москвы смогут увидеть праздничные салюты на 11 городских площадках и в 15 парках столицы. Согласно информации, выложенной на официальном сайте мэра Москвы, в воздух выпустят свыше 30 тысяч залпов.