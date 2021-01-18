В Швеции ввели штраф за нарушение введённых из-за коронавируса мер

https://static.news.ru/photo/6715b97e-59c3-11eb-a95b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maxim Thor/Keystone Press Agency/Global Look Press

Нарушение мер по предотвращению пандемии коронавируса в Швеции может караться штрафом две тысячи крон ($238). Об этом сообщила прокуратура страны.

Государственный прокурор постановил, что нарушения правил, которые могут быть введены в связи с временным законом о COVID-19, влекут за собой штраф в размере 2 тыс. шведских крон, — цитирует ТАСС сообщение.

Отмечается, что временный закон о пандемии, который действует с 10 января до конца сентября 2021 года, даёт правительству Швеции больше возможностей для борьбы с распространением коронавируса. В частности, он позволяет закрывать тренажёрные залы, спортивные сооружения и торговые центры, а также позволяет накладывать штрафы за нарушение ограничений.

Прошлой весной Швеция стала известна как одна из двух европейских стран, которые не стали вводить карантин из-за коронавируса (второй была Белоруссия). Несмотря на вал критики со стороны скандинавских соседей и экспертов, шведские эпидемиологи настаивали, что такой подход позволит избежать обрушения экономики и второй волны эпидемии.

Позже стало понятно, что надежды не оправдались: в стране фиксируется новая и очень серьёзная вспышка заболеваемости, а экономика пострадала так же, как и у остальных европейцев. В попытке остановить распространение вируса Стокгольм всё-таки пошёл на некоторые ограничения.

Как писал NEWS.ru, с 16 ноября жителям Швеции запретили собираться более чем по восемь человек в закрытых помещениях, а барам и ресторанам — продавать алкоголь после 22:00. Кроме того, были приняты меры, чтобы защитить постояльцев домов престарелых. Такие шаги стали ответом на стремительно растущую заболеваемость: к середине ноября в 10-миллионной Швеции начали фиксировать по 15 тыс. инфицированных в день.