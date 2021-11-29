В Швеции во второй раз за неделю избрали того же премьер-министра

Шведский однопалатный парламент во второй раз избрал лидера Социал-демократической рабочей партии Швеции Магдалену Андерссон на пост премьер-министра, сообщает РИА Новости. После первого избрания она подала в отставку через несколько часов.

Для утверждения кандидатуры Андерссон было необходимо как минимум 175 голосов «за» или «воздержались». За её кандидатуру высказался 101 депутат, против — 173, воздержались 75 членов парламента.

Ранее сообщалось, что Андерссон стала первой женщиной на посту премьер-министра в истории страны. Для утверждения её кандидатуры было необходимо как минимум 175 голосов «за» или «воздержались». За её кандидатуру высказались 117 депутатов, 57 человек воздержались, один депутат отсутствовал на заседании. Однако через несколько часов после избрания она подала в отставку, так как проект бюджета правительства Швеции не набрал большинства по итогам голосования в парламенте. Отмечается, что большая часть депутатов поддержала проект, предложенный оппозицией.

В 2014 году Андерссон заняла пост министра финансов Швеции, став первой женщиной на этой должности в правительстве.