В Швеции предъявлены обвинения активистам BLM за беспорядки

36 активистов движения Black Lives Matter (BLM) в Швеции предстанут перед судом за нарушения общественного порядка на демонстрациях в Гётеборге в 2020 году. Их обвиняют в неподчинении полиции, нападениях на государственных служащих и вандализме, сообщает газета Göteborgs-Posten.

Участники беспорядков нападали на полицейских, кидали камни в них и служебные автомобили, — описывает действия протестующих прокурор Элизабет Труве.

Доказательства были собраны с помощью видеоматериалов с уличных камер, дронов, камер в магазинах и частных съёмок. Для предъявления обвинений полицейские отсмотрели в общей сложности 145 часов видеоматериалов. Большинство из активистов — представители меньшинств.

В мае 2020 года полицейские в Миннеаполисе использовали при аресте Флойда удушающий приём. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Полицейский Дерек Шовин был признан виновным в непредумышленном убийстве афроамериканца и получил 22,5 года тюрьмы.

Из-за убийства Флойда в США начались массовые протесты, по миру прокатилась волна беспорядков, было организованно движение BLM (Black Lives Matter). Изначально его суть заключалась в борьбе с расизмом и насилием в отношении чернокожих, в особенности полицейским насилием. Но в США его сторонники устраивали погромы, уничтожали частную собственность и грабили магазины.