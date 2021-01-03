В штабе Байдена заявили о важности переговоров о контроле над вооружениями

Обсуждение вопросов контроля над вооружениями отвечает интересам и США, и России. Об этом заявил Джейк Салливан, возможный будущий помощник избранного президента США Джо Байдена по национальной безопасности.
Я уверен, что сегодня Соединённые Штаты и Россия могут действовать в своих национальных интересах с тем, чтобы добиться прогресса в контроле над вооружениями и вопросах стратегической стабильности, уделить внимание угрозе, которую несёт для всего мира ядерное оружие, — отметил Салливан в эфире телекомпании СNN.
Представитель штаба Байдена, добавил, что сферы для сотрудничества Москва и Вашингтон находили «даже во времена холодной войны».
В первую очередь я говорю о контроле над вооружениями и нераспространении ядерного оружия, — уточнил Салливан.
Соответствующим поручением Байдена его помощники займутся «без промедлений», едва въедут в Белый дом.
Причиной этому является то, что ключевое соглашение между США и Россией — ДСНВ — истекает чуть больше, чем через две недели с момента начала нашей работы. Нам необходимо будет заняться вопросом продления этого договора в интересах Соединённых Штатов, — подчеркнул Салливан.
Ранее NEWS.ru сообщал, что посольство РФ в США обратилось к Вашингтону с призывом до 5 февраля 2021 года продлить ДСНВ. В заявлении миссии подчеркивается, что продление Договора даст двум странам дополнительное время для нахождения точек соприкосновения «в способах адаптации режима контроля над вооружениями к нынешней обстановке в сфере безопасности».