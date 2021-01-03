В штабе Байдена заявили о важности переговоров о контроле над вооружениями

Британец Леон Боуз, который умирал от коронавируса, просил родных не вводить его в состояние комы. Мужчина уверял родственников, что в этом случае он больше не проснётся.

На карантине 40-летний Боуз и его 38-летняя гражданская жена Никола Дженнисон оказались в начале ноября 2020 года, сообщает The Daily Mail. Заражение коронавирусом стало для мужчины неожиданным — у него...