Лидеры партий Шри-Ланки захотели видеть президентом спикера парламента Лидеры партий Шри-Ланки выступили за кандидатуру спикера парламента на пост временного президента

Фото: Gayan Sameera/XinHua/Global Look Press

Шри-Ланка

Лидеры партий Шри-Ланки выступили за кандидатуру спикера парламента Махинды Япы Абейвардены на пост временного президента. Они приняли данное решение в ходе экстренного собрания, сообщил глава партии «Конгресс мусульман Шри-Ланки» Рауфф Хаким в своем Twitter. По его словам, председатель парламента решил обратиться к главе государства Готабайю Раджапаксу и премьер-министру Ранилу Викрамасингхе с просьбой уйти в отставку в соответствии с подавляющим требованием представителей политических партий.

В резиденции спикера срочное собрание лидеров партии. Несколько других лидеров, в том числе премьер-министр приняли участие через Zoom. Решили просить президента и премьер-министра уйти в отставку. Спикер становится временным президентом в соответствии с конституцией, — написал Хаким.

Впоследствии он сообщил, что это еще не окончательное решение, поскольку премьер не согласен с позицией лидеров партий. Хаким добавил, что главы фракций намерены согласовать «всепартийное правительство».

Исправление к моему предыдущему твиту о согласии попросить премьер-министра и президента уйти в отставку. Нет единого мнения, поскольку премьер-министр не согласен, — отметил политик.

Бывший посол Шри-Ланки в РФ Удаянга Виратунга ранее сообщил о том, что Раджапакса, возможно, вылетел из страны. Дипломат уточнил, что глава государства передал письмо о своей отставке доверенным лицам. СМИ распространили видео, на котором видно, как президентский кортеж, предположительно, направляется в сторону лайнера.

В марте Шри-Ланку захлестнула волна протестов, вызванная серьезным экономическим кризисом из-за нехватки топлива, коррупции и безработицы. Основным требованием митингующих стала отставка Раджапаксы.