В Шотландии сделали бесплатными прокладки и тампоны

https://static.news.ru/photo/9cdb727c-2f54-11eb-9f96-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Шотландия стала первой в мире страной, собравшейся бесплатно предоставлять прокладки и тампоны всем, кому это необходимо. На такие меры власти страны решили пойти для борьбы с бедностью.

Ранее парламент Шотландии принял законопроект «Билль о товарах для месячных», которым предлагается сделать тампоны и прокладки бесплатными для женщин. Схема распространения женских гигиенических средств должна полностью заработать в течение двух лет, сообщает Би-би-си.

Автором законопроекта выступила депутат от Лейбористской партии Моника Леннон. Причина в том, что многие женщины не могли себе позволить эти средства гигиены из-за высоких цен на них в Великобритании.

Цена этих товаров может доходить до 8 фунтов в месяц (около 800 рублей). Новый закон также обязывает школы и другие учебные заведения Шотландии выдавать ученицам прокладки и тампоны.

Как писал NEWS.ru, согласно опросу Plan International, проведённому в 2017 году, каждая десятая девушка в Соединённом Королевстве не может себе позволить приобрести средства личной гигиены. Почти половина респондентов в возрасте от 14 лет до 21 года заявила, что менструация вызывает у них стойкое смущение, поэтому они даже иногда пропускают занятия в школе.