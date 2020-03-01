https://static.news.ru/photo/78198d4e-5baa-11ea-bc04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Kahnert/ZB/Global Look Press

Парламент Шотландии принял в первом чтении законопроект, которым предлагается сделать тампоны и прокладки бесплатными для женщин. На такие меры власти страны решили пойти для борьбы с бедностью.

Инициативу поддержали 112 депутатов, один воздержался, против не проголосовал никто. В данное время к режиму второго чтения идёт сбор предложений и поправок.

В политике стало больше женщин и девушек. У нас появился шанс сделать что-то действительно революционное в плане гендерного равенства, — отметила автор проекта закона Моника Леннон.

Согласно опросу Plan International, проведённому в 2017 году, каждая десятая девушка в Соединённом Королевстве не может себе позволить приобрести средства личной гигиены. Почти половина респондентов в возрасте от 14 лет до 21 года заявила, что менструация вызывает у них стойкое смущение, поэтому они даже иногда пропускают занятия в школе.

По какой-то причине тампоны и прокладки рассматриваются некоторыми как роскошь. Роскошь, за которую женщины должны платить. Почему в 2020 году туалетная бумага считается необходимостью, а средства гигиены при менструации — нет? — заявила в ходе дебатов член парламента Элисон Джонстон, слова которой приводит CNN.

Ранее NEWS.ru писал, что граждане Франции смогут получить компенсацию затрат на презервативы определённой марки по рецепту врача. Эта мера призвана остановить распространение СПИДа среди молодёжи. В Минздраве страны уверены, что люди с хорошим достатком не будут паразитировать на такой мере социальной поддержки.