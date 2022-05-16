В Северной Корее мобилизуют военных для поставок лекарств в аптеки Ким Чен Ын отдал приказ о мобилизации военных для поставок лекарств в аптеки

Ким Чен Ын / Фото Kremlin Pool/Russian Look/Global Look Press

Руководитель КНДР Ким Чен Ын приказал мобилизовать военных для налаживания поставок медикаментов в аптеки страны на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).

По данным агентства, Политбюро Трудовой партии Кореи провело новое экстренное совещание, где глава государства отметил, что медикаменты так и не были поставлены в аптеки, несмотря на распоряжение немедленно выпустить и поставить лекарства из госрезерва, а также перевести работу аптек на круглосуточный режим работы. В результате Ким Чен Ын издал указ о «немедленной стабилизации поставок медикаментов в Пхеньян с привлечением мощных сил военно-медицинского направления Народной армии».

Как сообщает ЦТАК, за минувшие сутки в стране от коронавируса умерло ещё 8 человек, общее число жертвы достигло 50.

12 мая во время заседания Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи лидер страны Ким Чен Ын заявил о чрезвычайной ситуации, которая сложилась в стране из-за COVID-19. Он приказал правительству на всех уровнях идеально вести работу по остановке распространения заболевания и пообещал, что страна справится с вирусом.