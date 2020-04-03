В Сербию вылетели два военных самолёта РФ для помощи в борьбе с COVID-19

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Число заболевших коронавирусом на Украине выросло до 942 человек. За сутки в стране было зарегистрировано 138 новых случаев инфицирования.

По состоянию на 10:00 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтверждённых случая COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 138 новых случаев, — сообщает Минздрав...