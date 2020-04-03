В Сербию вылетели два военных самолёта РФ для помощи в борьбе с COVID-19

Два самолёта Ил-76 ВКС РФ вылетели в Сербию с аэродрома Чкаловский. Они доставят на аэродром Батайница (20 км северо-западнее Белграда) группу военных медиков, вирусологов и эпидемиологов, а также современное оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Даны указания о создании авиационной группировки для оперативной доставки начиная с 3 апреля помощи Республике Сербия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, — цитирует ТАСС сообщение Минобороны.
По состоянию на 3 апреля число случаев заражения коронавирусом в Сербии выросло до 1171, количество летальных исходов увеличилось до 31.
Как писал NEWS.ru, Минобороны РФ создало специальную авиационную группировку для отправки в Сербию гуманитарной помощи. Перевозка средств защиты, оборудования и специалистов для помощи Сербии в борьбе с коронавирусом начнётся 3 апреля, всего будет задействовано 11 самолётов. В Сербию по поручению президента РФ Владимира Путина перебросят 87 военных вирусологов, врачей, спецтехнику и оборудование.