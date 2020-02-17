https://static.news.ru/photo/c3457b74-51ab-11ea-8e5b-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шойгу Фото: mil.ru

Президент Сербии Александр Вучич при неофициальной встрече угостил главу Минобороны РФ Сергея Шойгу ракией из айвы. Фотографию с мероприятия сербская сторона выложила в социальной сети.

Дуневачу (ракия, алкогольный дистиллят из айвы — прим. NEWS.ru) в знак гостеприимства для дорогого гостя, — цитирует РИА Новости Instagram Вучича.

Отмечается, что находящегося с рабочим визитом в Белграде Шойгу встретил министр обороны Сербии Александр Вулин с почётным караулом. Они посетили выставку «Оборона 78», посвящённую бомбардировкам НАТО 1999 года. Кроме того, министры участвовали в закладке капсулы с землёй для будущего Вечного огня в мемориальном комплексе «Освободителям Белграда».

Ране NEWS.ru сообщил, что Шойгу присвоено звание почётного доктора Университета обороны Министерства обороны Сербии, таким образом признав его вклад в развитие двусторонних отношений в сфере обороны, в том числе военного образования.