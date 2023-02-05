В Саудовской Аравии забили тревогу из-за санкций на мировой энергорынок Министр энергетики Саудовской Аравии испугался энергокризиса из-за санкций против России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил телеканалу Asharq, что санкционная политика, распространяющаяся на мировой энергетический рынок, включая Россию, может стать причиной ограничения поставок энергоносителей. Он призвал «прекратить лицемерие» и признать, что сотни миллионов людей страдают из-за нехватки энергоресурсов.

Санкции, эмбарго и отсутствие инвестиций обернутся дефицитом поставок всех видов энергоносителей. Дни свободного рынка и глобализации прошли, — сказал Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд.

По словам главы ведомства, «дни свободного рынка и глобализации прошли».

Минфин США ранее вывел из-под антироссийских санкций на нефтепродукты Болгарию, Хорватию, а также страны Евросоюза, которые лишены выхода к морю. В ведомстве напомнили, что от санкций освобожден импорт сырой нефти для этих стран. Евросоюз в свою очередь согласовал лимит цен на российские нефтепродукты на уровне $100 за баррель.

С 1 февраля в России вступил в силу запрет на поставки нефти недружественным странам, которые установили ценовой потолок. На официальном интернет-портале правовой информации опубликован соответствующий указ президента РФ Владимира Путина. Согласно документу, продажа нефти и нефтепродуктов запрещается на всех этапах, если в договорах «прямо или косвенно» применяется механизм предельной цены.