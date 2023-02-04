В США отменили часть санкций против России Минфин США вывел из-под санкций импорт нефтепродуктов из России в Болгарию и Хорватию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минфин США вывел из-под антироссийских санкций на нефтепродукты Болгарию, Хорватию, а также страны Евросоюза, которые лишены выхода к морю, передает РИА Новости. В ведомстве напомнили, что от санкций освобожден импорт сырой нефти для этих стран.

В генеральной лицензии 56А Министерство финансов сохраняет освобождение из-под санкций импорт сырой нефти и добавляет импорт нефтепродуктов в Республику Болгария, Республику Хорватия или государства — члены Европейского Союза, лишенные выхода к морю, — сказано в публикации.

Евросоюз в свою очередь согласовал лимит цен на российские нефтепродукты на уровне $100 за баррель.

Руководство ЕС хочет таким образом одновременно ограничить доходы России и обезопасить себя от скачков цен на ключевые продукты на мировом рынке.

С 1 февраля в России вступил в силу запрет на поставки нефти недружественным странам, которые установили ценовой потолок. На официальном интернет-портале правовой информации опубликован соответствующий указ президента РФ Владимира Путина. Согласно документу, продажа нефти и нефтепродуктов запрещается на всех этапах, если в договорах «прямо или косвенно» применяется механизм предельной цены.