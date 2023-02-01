Запрет России на экспорт нефти по потолку цен вступил в силу

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С 1 февраля в России вступил в силу запрет на поставки нефти недружественным странам, которые установили ценовой потолок. На официальном интернет-портале правовой информации опубликован соответствующий указ президента РФ Владимира Путина. Согласно документу, продажа нефти и нефтепродуктов запрещается на всех этапах, если в договорах «прямо или косвенно» применяется механизм предельной цены.

При этом на основании специального решения президента могут быть сделаны исключения. Ответственность за соблюдение запрета лежит на компаниях-экспортерах, которые ежемесячно должны будут предоставлять информацию таможенному органу о заключенных контрактах и ценах.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Европейский союз разрабатывает план по введению потолка цен на дизельное топливо из России в размере $100 за баррель. Также страны ЕС продумывают ввести сниженный потолок цен в $45 за баррель для топлива со скидкой. Правление Евросоюза хочет одновременно ограничить доходы России и обезопасить себя от скачков цен на ключевые продукты на мировом рынке.