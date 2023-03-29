В России предрекли США замедление санкционной войны Депутат ГД Аксаков: внутренние проблемы в США замедлят введение санкций против России

Фото: Aleksey Ivanov / Global Look Press

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал URA.RU, что ухудшение ситуации в банковской сфере США заставит власти страны переключиться с введения санкций против России на решение собственных проблем в экономике. Парламентарий добавил, что в США количество проблем будет увеличиваться. По его словам, закрытие крупных банков стало первым признаком «надвигающегося кризиса».

Сам факт, что в Америке хватает проблем, и они требует большего внимания, в том числе со стороны. Внимание больше переключается на внутренние проблемы, соответственно, меньше времени что-то заявлять и действовать против нашей страны. Очевидно, что чем больше проблем будет, а они будут, тем меньше будет возможности заниматься внешними делами, — сказал Аксаков.

Депутат отметил, что из-за образовавшегося финансового пузыря кризис в США усилится.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что единство стран Запада в противодействии России не исчезнет, невзирая на продолжительность украинского конфликта. Хозяин Белого дома на пресс-конференции в Оттаве пообещал, что Вашингтон будет давить на Москву «историческими санкциями». Американский президент добавил, что западные страны не откажутся от обучения и обеспечения необходимым снаряжением украинских военных.