Байден пообещал России «исторические санкции» Байден: единство Запада в отношении России не зависит от украинского конфликта

Фото: Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден заявил, что единство стран Запада в противодействии России не исчезнет, невзирая на продолжительность украинского конфликта. Хозяин Белого дома на пресс-конференции в Оттаве пообещал, что Вашингтон будет давить на Москву «историческими санкциями», сообщает ТАСС.

Наше единство не нарушится, — подчеркнул Байден.

Так он оценил поддержку Западом Украины с учетом продолжающихся боевых действий. Американский президент добавил, что западные страны не откажутся от обучения и обеспечения необходимым снаряжением украинских военных. Также на Украину продолжит поступать гуманитарная помощь, сказал он.

Байден также назвал важной задачей оставить потомкам лучшее будущее. Обеспечить его может единство идей и усилий, считает американский лидер.

Ранее Джо Байден заявил, что сближение России и Китая «сильно преувеличено». Запад формирует альянсы значительно успешнее, отметил он. Президент США добавил, что к Пекину и Москве он не относится легкомысленно, однако, говоря о союзе этих двух столиц, «мы сильно преувеличиваем».