В России не исключили возможность размещения военной инфраструктуры на Кубе

Замглавы МИД России Сергей Рябков не стал комментировать возможность появления российских военных баз в Венесуэле и на Кубе. В интервью телеканалу RTVI он заявил, что не хочет ничего подтверждать или исключать.

Я не хочу ничего ни подтверждать, ничего ни исключать здесь тоже не буду, — сказал Рябков.

Во времена Карибского кризиса в рамках секретной операции «Анадырь» в состав группы советских войск на Кубе (ГСВК) входили части и подразделения различных видов ВС СССР, но с 1963 года на острове осталась мотострелковая бригада. В 1967 году был введён в эксплуатацию радиоэлектронный центр (РЭЦ) в Лурдесе, который американцы воспринимали крайне нервозно.

Радиоэлектронный центр разведки ГРУ в пригороде кубинской столицы Лурдес находился до 2002 года. Считается, что в 2001 году от использования этих баз Россия отказалась под давлением США и в связи с затратами на их содержание. Как объяснял тогда начальник Генштаба ВС России Анатолий Квашнин, аренда радиоэлектронного центра на Кубе составляет около $200 млн в год — на эти деньги можно «приобрести 20 разведывательных и информационных спутников, а также закупить примерно 100 современных РЛС».

Как сообщалось ранее, о вероятности возрождения российских баз на Острове Свободы сообщило британское издание The Daily Star. По мнению экспертов из Фонда Джеймстаун, именно этого стоит ожидать от Москвы в ответ на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Тогда МИД опроверг эту информацию.