В Росатоме прокомментировали строительство АЭС в Венгрии Представитель Росатома: лицензию на строительство АЭС в Венгрии не выдают из-за «политических игр»

АЭС «Пакш» (Венгрия) / Фото Rosatom/via Globallookpress.com/GLOBAL LOOK PRESS

Директор департамента коммуникаций Росатома Андрей Черемисинов подтвердил в беседе с NEWS.ru отсутствие намерений по выходу из проекта строительства АЭС в Венгрии. По его словам, все работы идут по намеченному плану, хотя лицензию на строительство ещё не выдали из-за «политических игр».

Черемисинов сообщил, что в рамках проекта на станции планируется установить два реактора ВВЭР-1200 с выходом электроэнергии в 1,2 гигаватт каждый. Он предположил, что задержка с выдачей лицензии на строительство может быть связана с прошедшими в Венгрии выборами и ужесточением законодательства. Между тем вся строительная инфраструктура и стройматериалы уже находятся на территории Венгрии, которая, в отличие от Финляндии, остаётся надёжным партнером России. К тому же решение о продолжении сотрудничества в случае с Венгрией принимает регулятор, а не правительство, что исключает возможность отказа по политическим причинам.

Работы [по строительству] будут закончены в течение пяти-шести лет, в общем всё готово, ждём только лицензию, — добавил Черемисинов.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что запланированные инвестиции в строительство второй очереди АЭС «Пакш» могут быть осуществлены согласно планам России. По его словам, руководство Росатома заверило Венгрию в том, что оно и впредь сможет реализовывать инвестиции в проект «Пакш» с технологической точки зрения.

Сийярто также подчеркнул, что строительство двух новых блоков атомной электростанции служит национальной безопасности Венгрии, национальной экономике и национальным стратегическим интересам, а также сделает энергоснабжение Венгрии более безопасным и предсказуемым. Более того, совместные с Россией проекты в области ядерной энергетики не подпадают под действие санкций Евросоюза.