Венгрия получила от Росатома подтверждение об участии в проекте «Пакш — 2» МИД Венгрии: Росатом продолжит финансировать АЭС «Пакш»

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Россия заверила Венгрию в том, что запланированные инвестиции в строительство второй очереди АЭС «Пакш» могут быть осуществлены, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто по результатам встречи в Стамбуле с главой Росатома Алексеем Лихачёвым, передаёт информационное агентство MTI. В конце апреля Сийярто сообщил, что на «Пакш» прибыла новая партия ядерного топлива из России.

Руководство Росатома заверило Венгрию в том, что оно и впредь сможет реализовывать инвестиции [в проект «Пакш». — NEWS.ru] с технологической точки зрения, — заявил глава венгерского МИД.

Сийярто также подчеркнул, что управление по атомной энергии Венгрии на данный момент рассматривает заявки на получение разрешений на возведение двух новых энергоблоков АЭС «Пакш». После выдачи лицензий работы по строительству могут проводиться на следующем этапе.

Строительство двух новых блоков атомной электростанции служит национальной безопасности Венгрии, национальной экономике и национальным стратегическим интересам, а также сделает энергоснабжение Венгрии более безопасным и предсказуемым, — отметил министр.

Сийярто также добавил, что речь идет об «энергетической безопасности» Венгрии. Он также напомнил, что совместные с Россией проекты в области ядерной энергетики не подпадают под действие санкций Евросоюза.

Ранее Венгрия вместе с Чехией, Словакией и Болгарией не согласились с предложенными мерами по скорому введению эмбарго в ЕС на российскую нефть. В результате страны Евросоюза не смогли согласовать отказ от углеводородов из РФ.