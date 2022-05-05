Стало известно, когда ЕС могут согласовать эмбарго на нефть из России Соглашение по эмбарго на нефть РФ между странами ЕС может быть достигнуто к концу недели

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Страны Евросоюза могут прийти к соглашению по введению эмбарго на российскую нефть уже к концу недели, заявила министр экологического перехода Франции Барбара Помпили, слова которой приводит ТАСС. Сутками ранее постоянные представители стран ЕС не смогли согласовать отказ от углеводородов из РФ. Словакия, Венгрия, Чехия и Болгария не согласились с предложенными мерами по скорому эмбарго.

Это нормально, что проходят дискуссии, потому что некоторые страны ЕС зависят от российской нефти больше, чем другие. Поэтому нужно найти соглашение, которое позволит применить эту меру, и это предмет дискуссий, которые сейчас проходят в Брюсселе, — сказала Помпили.

4 мая Еврокомиссия анонсировала шестой пакет санкций в отношении России. В него входит отложенное эмбарго на импорт сырой нефти и нефтепродуктов, которое может вступить в силу в конце 2022-го — начале 2023 года.

Тем временем, министр экономики Германии Роберт Хабек заявил о возможном росте цен после введения эмбарго на поставки российской нефти в Евросоюз. По его словам, временные рамки полного отказа от энергоресурсов из РФ составят 180 дней. Хабек также отметил, что за этот период цены на внутреннем рынке страны могут значительно увеличиться. Однако Германия, со слов министра, может себе позволить отказ от нефти из России. Он выразил уверенность, что республика найдёт ей альтернативу в течение переходного периода.