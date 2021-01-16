В РФПИ объяснили задержку в регистрации вакцины «Спутник V» в Бразилии

https://static.news.ru/photo/24e00904-5899-11eb-ba39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lucas Silva/dpa

Информация о том, что Бразилия отказалась от ускоренной регистрации вакцины «Спутник V», является недостоверной. Об этом заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), ответственном за распространение препарата за рубежом.

Там отметили, что отсутствие решения о регистрации не является отклонением запроса российской стороны.

Национальное агентство наблюдения за здоровьем (Anvisa) запросило дополнительную информацию относительно вакцины «Спутник V», которая будет предоставлена в ближайшее время, — сказано в сообщении РФПИ.

В Фонде пояснили, что запрос дополнительной информации национальным регулятором — это стандартная процедура, которая не означает окончательный отказ в регистрации.

Ранее NEWS.ru писал, что национальный регулятор по санитарному надзору Бразилии не удовлетворил запрос о регистрации российской вакцины от коронавируса. РФПИ и компания Uniao Quimica хотели получить разрешение на экстренное применение «Спутника V». Однако в Anvisa отметили, что запрос возвращён, так как не соответствует минимальным критериям.