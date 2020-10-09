В РФ объяснили отсутствие второй волны коронавируса в Китае

https://static.news.ru/photo/c47d489e-0ac1-11eb-99d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shi Wei/XinHua/Global Look Press

Китай остаётся одной из немногих стран мира, в которой фиксируется минимальный ежедневный прирост случаев заражения коронавирусом. За всё время пандемии в стране, откуда она началась, заболело не более 85 тысяч человек.

Столь низкие показатели объяснили эксперты, сообщает РБК. Так, вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн считает, что сыграли свою роль высокая дисциплина китайцев и эффективный карантин, а вовсе не манипуляции со статистикой.

Они смогли задушить эпидемию в зародыше, а у нас она уже далеко не в зародыше, и мы карантином её задушить не сможем, — отметил Альтштейн.

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович считает, что роль также сыграла приверженность китайцев к традиционной медицине, способной значительно укреплять иммунитет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на территории Китая в течение последних 50 дней были выявлены только завозные случаи заражения коронавирусом. Эксперты считают, что властям страны удалось достичь такого результата, так как они с самого начала знали, как действовать, имея опыт предыдущих эпидемий SARS. В борьбе с COVID-19 помогли системы слежения, жёсткие ограничения и общественная солидарность населения.