В РФ объяснили отсутствие второй волны коронавируса в Китае

Китай остаётся одной из немногих стран мира, в которой фиксируется минимальный ежедневный прирост случаев заражения коронавирусом. За всё время пандемии в стране, откуда она началась, заболело не более 85 тысяч человек.
Столь низкие показатели объяснили эксперты,
Они смогли задушить эпидемию в зародыше, а у нас она уже далеко не в зародыше, и мы карантином её задушить не сможем, — отметил Альтштейн.
Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович считает, что роль также сыграла приверженность китайцев к традиционной медицине, способной значительно укреплять иммунитет.
Ранее NEWS.ru сообщал, что на территории Китая в течение последних 50 дней были выявлены только завозные случаи заражения коронавирусом. Эксперты считают, что властям страны удалось достичь такого результата, так как они с самого начала знали, как действовать, имея опыт предыдущих эпидемий SARS. В борьбе с COVID-19 помогли системы слежения, жёсткие ограничения и общественная солидарность населения.
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