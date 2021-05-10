В результате израильского удара по сектору Газа погибли 22 человека

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В результате авиаударов со стороны Израиля по сектору Газа погибли 22 человека. В их числе одна женщина и девять детей. Об этом во вторник, 11 мая, сообщил представитель Минздрава палестинского анклава Ашраф аль-Кидра. Его слова передаёт РИА Новости.

Ранее сообщалось, что десятки ракет были выпущены по территории Израиля из сектора Газа, большинство из них или приземлились на открытой местности, или были перехвачены системой ПРО «Железный купол». В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли по меньшей мере 20 палестинцев, включая девять детей. Ещё порядка 65 человек получили ранения.

Позднее стало известно, что число жертв атаки выросло до 22 человека. Как отметил представитель Минздрава палестинского анклава, среди погибших девять детей и одна женщина.

Ещё 106 человек получили ранения, — заявил аль-Кидра.

Прежде стало известно, что военные Израиля закрыли с 11 мая возможность въезда на территорию сектора Газа для иностранных журналистов. Об этом сообщили представители Управления пограничных переходов при израильском Министерстве обороны.