13 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Турции

В курортном турецком городе Анталия произошло ДТП, в результате которого пострадали 13 человек. По сообщению İhlas Haber Ajansı, происшествие случилось на трассе D-400 города Манавгат. Свидетель аварии сообщил, что её причиной стал взрыв покрышки транспортного средства. Автобус протаранил стальные ограждения на разделительной полосе и вкатился в частокол. В салоне микроавтобуса находилось 13 туристов, из них 12 — немцы и один британец.
Водитель, ставший свидетелем аварии, рассказал, что он находился за пострадавшей машиной, и когда взорвалась шина автомобиля, она сначала ударилась об ограждения, а затем её вынесло в частокол, — сказано в сообщении.
Уточняется, что 12 пострадавших доставили в местные больницы. Британского туриста с места происшествия увезла бригада медиков.
Ранее, 18 апреля, сотни арабских бунтовщиков забросали камнями автобусы с паломниками неподалёку от Старого города в Иерусалиме, пишет Israel Hayom. В издании отметили, что пассажиры направлялись к Стене Плача, однако нарушители спокойствия заблокировали доступ к историческому памятнику с помощью импровизированных заграждений. В данный момент на месте происшествия работают местные сотрудники полиции, чтобы обеспечить проход посетителей к религиозному памятнику.