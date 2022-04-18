13 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Турции

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Франция не считает правильным применение термина «геноцид» к событиям на Украине, сообщил в эфире радиостанции Sud Radio госсекретарь при французском МИД Клеман Бон. Он уточнил, что не считает правомерным применение подобного термина в данном случае.

Нет, это не совсем так. Даже в ситуации, когда совершаются жестокие действия, нужно применять точные термины, — сказал Бон. Ранее президент США Джо Байден в ходе встречи с журналистами сообщил,...