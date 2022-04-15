В Израиле сообщили об атаке арабских бунтовщиков на автобусы с паломниками
Захар Чайченко
Захар Чайченко
16:29, 17 апреля 2022
Фото: JAMAL AWAD/EPA/ТАСС
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Сотни арабских бунтовщиков забросали камнями автобусы с паломниками неподалёку от Старого города в Иерусалиме, пишет Israel Hayom. В издании отметили, что пассажиры направлялись к Стене Плача, однако нарушители спокойствия заблокировали доступ к историческому памятнику с помощью импровизированных заграждений. В данный момент на месте происшествия работают местные сотрудники полиции, чтобы обеспечить проход посетителей к религиозному памятнику.
Сотни бунтовщиков собирали камни на Храмовой горе в воскресенье утром, пытаясь нарушить спокойствие и заблокировать доступ к этому месту с помощью импровизированных заграждений. Полиция работает, чтобы не допустить бунтовщиков к святому месту, чтобы позволить посетителям войти, — сказано в сообщении.
С середины марта во время подобных инцидентов и терактов на территории Израиля погибли 14 жителей страны.
В расположенном на юге Израиля бедуинском городе Рахат 9 апреля произошёл теракт, сообщили очевидцы: неизвестный мужчина вошёл в кафе и открыл беспорядочную стрельбу. Полиция уже арестовала четырёх молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет, подозреваемых в причастности к стрельбе. В результате атаки было ранено пять человек: двое из них находятся в тяжёлом состоянии, трое получили повреждения средней тяжести. В Сети распространяются кадры последствий и самого нападения.