В Израиле сообщили об атаке арабских бунтовщиков на автобусы с паломниками

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту сноса памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове. Лиц, ответственных за инцидент, планируют привлечь к ответственности по статье об оскорблении памяти защитников Отечества, передаёт ТАСС.

По факту сноса памятника маршалу Г.К. Жукову возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершённое группой лиц по предварительному сговору),...