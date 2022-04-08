Неизвестный открыл стрельбу в израильском городе Рахат, пятеро ранены

В расположенном на юге Израиля бедуинском городе Рахат произошёл теракт, сообщили очевидцы: неизвестный мужчина вошёл в кафе и открыл беспорядочную стрельбу. Полиция уже арестовала четырёх молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет, подозреваемых в причастности к стрельбе, сообщает местное издание inn.co. По информации портала, в результате атаки было ранено пять человек: двое из них находятся в тяжёлом состоянии, трое получили повреждения средней тяжести. В Сети распространяются кадры последствий и самого нападения.

Издание утверждает , что нападавшие совершили теракт в знак протеста против найма на работу официанток. Также отмечается, что схожий инцидент произошёл в населённом пункте в прошлую среду, в то время как перед сегодняшней атакой в интернете были распространены анонимные угрозы.

Мэр города шейх Фаиз Абу Сахибан осудил нападение и подчеркнул, что власти продолжат политику принятия женщин на работу.

Мы надеемся, что полиция будет работать над арестом преступников, и мы продолжим нанимать женщин, — заявил мэр.

При этом он не стал классифицировать инцидент как теракт.

7 апреля в Тель-Авиве около 21:00 по местному времени в центре города двое злоумышленников открыли огонь по посетителям ресторана. Полиции удалось ликвидировать одного из нападавших, второй скрылся в ближайшем здании и продолжил огонь по правоохранителям, после чего скрылся. В результате спецоперации, в которой приняло участие около тысячи полицейских, те выследили злоумышленника в тель-авивском пригороде Яффа и застрелили.

По данным израильских СМИ, террористы убили двух граждан, ещё четверо получили ранения.