В Раде сообщили, что Зеленского украли и подменили на двойника

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива с иронией заявил в Telegram, что президента Украины Владимира Зеленского «украли и подменили на двойника».

Президент Зеленский не настоящий, Зеленского украли и подменили на двойника. А вот видео и доказательства настоящего Зеленского, за которого мы голосовали и который куда-то пропал! — говорится в видео.

При этом Кива приложил к посту видеоролик, в котором будущий украинский лидер рассуждает об отношениях между украинцами и русскими.

Россия и Украина, мы действительно братские народы. Я знаю миллионы, тысячи людей, которые живут в России, — замечательные люди. Мы одного цвета, у нас одинаковая кровь, мы все друг друга понимаем независимо от языка, — подчеркнул Зеленский.

Ранее стало известно, что перед поездкой в Крым прежде всего необходимо сделать прививку от коронавируса. Об этом заявил председатель комитета Государственного совета Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк. По его словам, чтобы отдых прошёл комфортно и безопасно, следует обязательно выполнять все санитарные требования.