Россиянам дали советы по безопасному отдыху в Крыму

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Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович рассказала, почему Москва оказалась вынуждена перепрофилировать больницы для пациентов с COVID-19, несмотря на то что с начала пандемии прошло 1,5 года и имелась возможность построить новые профильные стационары.

Вообще в Москве самая большая обеспеченность койками и самая большая инфраструктура, просто, как вы понимаете, она рассчитана на плохую ситуацию, а не на самую плохую. А в Москве развивается очень...