Россиянам дали советы по безопасному отдыху в Крыму

Перед поездкой в Крым прежде всего необходимо сделать прививку от коронавируса. Об этом заявил в беседе с «Парламентской газетой» председатель комитета Государственного совета Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.
По словам парламентария, чтобы отдых прошёл комфортно и безопасно,
Он также советует в Крыму пользоваться услугами только легальных и хорошо известных на рынке туроператоров, отелей и санаториев, а не снимать жильё у первых встреченных на трассе «агентов». Также, по его словам, не стоит покупать на рынках «вкусное домашнее крымское вино» и подобную самодельную снедь.
Ранее туристам разъяснили правила въезда в зарубежные страны, с которыми Россия возобновляет авиасообщение.