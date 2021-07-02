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Россиянам дали советы по безопасному отдыху в Крыму

11:37, 02 июля 2021
Фото: krym_respublika/vk.com
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Перед поездкой в Крым прежде всего необходимо сделать прививку от коронавируса. Об этом заявил в беседе с «Парламентской газетой» председатель комитета Государственного совета Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

По словам парламентария, чтобы отдых прошёл комфортно и безопасно, следует обязательно выполнять все санитарные требования — использовать маски, дезинфицировать руки, соблюдать социальную дистанцию.

Он также советует в Крыму пользоваться услугами только легальных и хорошо известных на рынке туроператоров, отелей и санаториев, а не снимать жильё у первых встреченных на трассе «агентов». Также, по его словам, не стоит покупать на рынках «вкусное домашнее крымское вино» и подобную самодельную снедь.

Ранее туристам разъяснили правила въезда в зарубежные страны, с которыми Россия возобновляет авиасообщение.

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