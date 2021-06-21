Россиянам рассказали о правилах въезда в открывшиеся страны

Туристам разъяснили правила въезда в зарубежные страны, с которыми Россия возобновит авиасообщение в ближайшую неделю. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров РФ (АТОР).

Для того чтобы попасть в Турцию, путешественникам необходимо иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный за 72 часа до вылета, либо справку экспресс-теста на антигены, либо сертификат о полной вакцинации, произведённой не позднее чем за 14 дней до въезда в страну, либо справку о перенесённом COVID-19.

Первые чартерные рейсы отправятся в Турцию 22 июня — из Москвы и Екатеринбурга в Анталью. С 23 июня география направлений будет расширена.

Для Болгарии, Греции и Хорватии действуют схожие правила. Туристам нужно будет также предъявить результаты отрицательного ПЦР-теста, доказать справкой наличие антител или предъявить сертификат о вакцинировании.

При этом на Кипре невакцинированным туристам придётся сдавать два теста — до вылета и по прибытию. Если же у путешественника имеется сертификат о сделанной прививке «Спутником V», то никакие документы не понадобятся. Те же правила действуют и для Иордании, только там привитые граждане должны будут предъявить отрицательный результат ПЦР-теста.

Правила въезда в США для россиян остались теми же — необходим ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до посадки на рейс, или медицинское заключение о выздоровлении от коронавируса за 90 дней до вылета. В Сербии запросят только результат теста, сделанный за 48 часов до поездки, а для путешествия в Северную Македонию никакие документы не нужны.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов рассказал, что выезжающим на отдых туристам лучше отдать предпочтение отелям, а не частным домам или квартирам.