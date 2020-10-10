В Раде рассказали, до чего «докатился» Зеленский

https://static.news.ru/photo/e4445c0c-0c2a-11eb-b132-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович жёстко раскритиковал решение властей Украины не проводить местные выборы для жителей востока страны.

Голосование пройдёт 25 октября, но оно не коснётся неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей. По словам Рабиновича, жители Донбасса прежде участвовали даже в выборах президента страны, на которых победил Владимир Зеленский. Нынешний запрет голосовать вызывает недоумение, подчеркнул нардеп в эфире телеканала «112 Украина».

Что такое ухудшилось в жизни нашей страны за год, что теперь людям голосовать нельзя? Потому что они настроены против Зеленского? И вот до этого докатился этот народный президент? Понимаете, стыдно и горько, — отметил нардеп.

Ранее NEWS.ru сообщал, что команда действующего президента Украины Владимира Зеленского ведёт страну к гибели. Она будет неминуемой, если власти не поменять. Об этом заявил Вадим Рабинович. Политик отметил, что Украина в настоящее время переживает экономическую, социальную и интеллектуальную катастрофу.