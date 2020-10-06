В Раде команду Зеленского назвали «могильщиками» Украины

https://static.news.ru/photo/ce31cc2a-0837-11eb-9b97-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: imago-images.de/Global Look Press

Команда действующего президента Украины Владимира Зеленского ведёт страну к гибели. Она будет неминуемой, если власти не поменять.

Об этом заявил народный депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович. В эфире телеканала NewsOne политик отметил , что Украина в настоящее время переживает экономическую, социальную и интеллектуальную катастрофу.

Посудите сами: в «Нафтогазе» нашли «дыру» в миллиарды гривен. Глава кабмина Денис Шмыгаль заявил, что пенсии отменят через 15 лет, а со следующего года введут дополнительный налог под это дело... Речь уже не идёт о победе какой-то партии, речь идёт о выживаемости страны. Если мы не уберём «зелёных», то страна погибнет! — подчеркнул нардеп.

Рабинович также коснулся связей Киева и Брюсселя. По его мнению, отношение Европы к его стране возмутительно.

Нам сказали: Европа — не банкомат для Украины. Конечно, не банкомат! Вы забрали у нас землю, поставили смотрящими на все стратегические предприятия своих гастролёров, убили нашу банковскую систему, — уточнил политик.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил: Владимир Зеленский и его команда не сдержали предвыборных обещаний. По его словам, тем самым они обманули украинцев. Он добавил, что Зеленский лично обещал остановить войну в Донбассе. Перед выборами уверял, что сделает это «быстро и просто». Однако слова своего не сдержал, что, по мнению Кузьмина, является предательством.