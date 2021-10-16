В Раде описали отношения Украины и Запада анекдотом про мужа и жену

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович охарактеризовал отношения Украины и Запада одесским анекдотом. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Украина 24».

Он вспомнил анекдот, в котором одна женщина рассказала своей подруге об опасениях насчёт того, что муж разлюбил её. На вопрос о причинах возникновения подобных мыслей она ответила, что уже два года не видела его дома.

По мнению депутата, данная ситуация в точности описывает взаимоотношения Украины и Европы. Он считает, что Запад не заинтересован в простых украинцах. Рабинович также отметил, что «замечательно жить в той Европе, о которой все рассказывают». Украина не сможет стать её частью, однако в ней можно построить такой образ жизни.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Украина уже надоела Европе «своими скандалами и претензиями». Политик таким образом прокомментировал недовольство Киева по поводу нового контракта между «Газпромом» и Венгрией на поставки природного газа в обход Украины. Он также добавил, что Украина является бедной страной, угрозы которой не соответствуют её возможностям и «реальному весу». Пушков также отметил, что Венгрия уже блокировала контакты Украины с НАТО.