https://static.news.ru/photo/dd522760-4d55-11ea-b51e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: JB Autissier/imago-images.de/Global Look Press

Слова президента Украины Владимира Зеленского о равной роли СССР и Германии в начале Второй мировой войны загнали его в идеологическую ловушку. Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Новинский.

По его словам, украинский глава неумело использует риторические и идеологические приёмы своего предшественника Петра Порошенко. Однако это не оправдывает его в глазах украинцев за попытки перевернуть правду с ног на голову, считает Новинский.

Украинская пропаганда считает, что советские военачальники «завалили немцев трупами», не обращая внимания на то, что в реальности потери составили 11,5 миллиона бойцов в СССР против 8,6 со стороны Германии, — цитирует депутата РИА Новости.

Он добавил, что заявление Зеленского о том, что «победа над фашизмом ничего не дала Украине», является коварным тезисом, «внедряемым в сознание граждан».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Зеленский заявил о нежелании разбогатеть на своём посту. Он назвал себя «топ-менеджером страны», которого нанял украинский народ, и пообещал отчитываться об эффективности своей работы. Зеленский отметил, что его задача — за четыре года поднять украинские зарплаты до уровня 70–100% от польских, победить бедность и войти в историю.