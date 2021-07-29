В Раде анонсировали разговор Зеленского и Байдена на повышенных тонах

Непубличная часть встречи президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского пройдёт на повышенных тонах после сделки США и Германии по «Северному потоку — 2». Об этом сообщил председатель фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, «Северный поток — 2» является геополитическим проектом. Украина, страны Балтии, Великобритания и Польша выступают против российского газопровода. Киев пытается выработать единую позицию с этими государствами.

Когда конгресс в сентябре начнёт работать, вы посмотрите, что он будет очень сильно сопротивляться этому решению Байдена, — сказал Арахамия.

Совместное заявление США и ФРГ по теме «Северного потока — 2» было опубликовано 21 июля. В нём говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергобезопасности и общих целях по защите климата. Также в заявлении сформулирован ряд условий для работы газопровода «Северный поток — 2».

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден намерен провести встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским 30 августа. По словам пресс-секретаря Белого дома, визит Зеленского покажет поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины со стороны США. Это произойдёт на фоне «продолжающейся территориальной агрессии» России в Донбассе и в Крыму.

Позднее Конгресс США призвал Байдена перенести визит Зеленского в Вашингтон. Дело в том, что в этот момент конгрессмены будут находиться в отпуске.