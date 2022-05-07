В Приднестровье вблизи украинской границы прогремели взрывы

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На территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, около села Воронково Рыбницкого района, расположенного рядом с украинской границей, вечером 6 мая прогремело несколько взрывов. Пострадавших в результате произошедшего нет, сообщает местный телеканал ТСВ в Telegram-канале.

В воздухе были замечены беспилотные летательные аппараты.

Телеканал отмечает, что до ближайшего украинского населённого пункта от места происшествия семь километров.

Ранее сообщалось, что в Приднестровье сохраняется «красный» уровень террористической опасности. 5 мая над территорией республики был сбит беспилотник с взрывчаткой. Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что БПЛА был запущен с украинской территории и летел в направлении радиотелецентра «Маяк».

3 мая была предотвращена попытка теракта на телецентре. Тогда злоумышленники с помощью дрона с взрывчаткой пытались нанести удар по зданию с охлаждающей системой для трансформаторов. Это бы полностью вывело из строя радиотелецентр.