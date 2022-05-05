В Приднестровье нейтрализовали беспилотник со взрывчаткой

Фото Пресс-центр МВД ПМР

В небе над территорией непризнанной Приднестровской Молдавской республики был нейтрализован БПЛА со взрывчаткой, сообщил глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, летательный аппарат мог быть запущен с территории Украины.

Сохраняется красный, повышенный код террористической угрозы. Удалось нейтрализовать беспилотник, который летел со взрывчаткой в направлении радиотелецентра «Маяк». Мы минимизировали эту угрозу, но опасность террористических актов сохраняется, поэтому мы находимся в отмобилизованном состоянии, — сказал Игнатьев

При этом глава ведомства отметил, что опасность террористических актов сохраняется. Он также подчеркнул, что БПЛА был запущен с украинской территории.

Беспилотник, который был нейтрализован, мы смогли отследить трекинг его перемещений, и все говорит о том, что он был запущен с территории Украины, в шести километрах от границы Приднестровья, — сообщил Игнатьев.

В Приднестровье ночью 3 мая предотвратили попытку теракта на радиотелецентре «Маяк». Неизвестные пытались организовать теракт также при помощи начинённого взрывчаткой дрона. C помощью БПЛА пытались взорвать здание, где находится охлаждающая система для трансформаторов. Это бы полностью вывело из строя радиотелецентр.