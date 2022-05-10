В Приднестровье продлили меры безопасности до 25 мая из-за угрозы терактов

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Власти Приднестровья приняли решение о продлении специальных мер безопасности до 25 мая из-за угрозы терактов, такой указ подписал лидер непризнанной республики Вадим Красносельский, сообщил местный телеканал ТСВ. В конце апреля республику потрясли ряд взрывов: 25 апреля несколько у Министерства госбезопасности в Тирасполе, а утром 26 апреля был взорван радиоцентр в посёлке Маяк.

Угроза террористического акта сохраняется, и есть необходимость продолжить реализацию мер по противодействию его совершению. Действие «красного» уровня продлено еще на 15 суток — до 25 мая 2022 года включительно, — говорится в указе.

Вечером 6 мая на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики около села Воронково Рыбницкого района, расположенного рядом с украинской границей, прогремело несколько взрывов. Пострадавших в результате произошедшего нет. Отмечается, что в воздухе были замечены беспилотные летательные аппараты.

Из-за угрозы новых взрывов власти Приднестровья ранее сообщили о решении перенести военный парад в честь Дня Победы на 2 сентября. По словам Красносельского, власти не могут подвергать жителей опасности.