https://static.news.ru/photo/f9647fa8-28b0-11ea-86c8-fa163e074e61_660.jpg Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор Фото: ua.usembassy.gov

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил об улучшении ситуации с коррупцией в стране.

Он посоветовал обратить внимание на рейтинг уровня данного показателя в странах мира.

Вы выясните, что Украина — в середине списка и она медленно продвигается вверх, то есть ситуация улучшается, — отметил Тейлор.

По его словам, необходимо донести до американцев, что Украина — «растущая демократия и растущая экономика». Это необходимо сделать для того, чтобы инвесторы поверили в неё.

Посол подчеркнул, что предстоящая приватизация станет для правительства страны своеобразным тестом. При этом он добавил, что не нужно критиковать украинские власти за «турборежим» в скорости проведения реформ, передаёт «Европейская правда».

Как писал NEWS.ru, ранее Тейлор заявил, что администрация нынешнего украинского президента Владимира Зеленского занимает «более уверенную позицию» в отношении России.