Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил об улучшении ситуации с коррупцией в стране.
Он посоветовал обратить внимание на рейтинг уровня данного показателя в странах мира.
Вы выясните, что Украина — в середине списка и она медленно продвигается вверх, то есть ситуация улучшается, — отметил Тейлор.
По его словам, необходимо донести до американцев, что Украина — «растущая демократия и растущая экономика». Это необходимо сделать для того, чтобы инвесторы поверили в неё.
Посол подчеркнул, что предстоящая приватизация станет для правительства страны своеобразным тестом. При этом он добавил, что не нужно критиковать украинские власти за «турборежим» в скорости проведения реформ,
Как писал NEWS.ru, ранее Тейлор заявил, что администрация нынешнего украинского президента Владимира Зеленского занимает «более уверенную позицию» в отношении России.
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