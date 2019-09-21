https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Сейм Польши принял закон, обязывающий магазины отдавать не проданную продукцию на социальные нужды малоимущим слоям населения. Речь идёт о продуктах «нетоварного» вида и тех, у которых истекает срок годности.

Новое правило относится к супермаркетам площадью более 250 кв. м, в которых доходы от продажи продуктов питания составляют не менее 50% доходов от продажи всех товаров. А начиная с 2021 года его действие распространится на более мелкие магазины и ларьки.

Заниматься такой принудительной благотворительностью коммерсанты будут не напрямую, а через одну из неправительственных организаций, с которой обязаны заключить контракт. Распространять продукты малоимущим будут её волонтёры.

Нарушителям закона должен грозить дифференцированный штраф. Он начисляется за каждый выброшенный в мусорный контейнер килограмм продуктов в размере 0,10 злотых.

Теперь законопроект поступит в польский сенат.

Подобные правила ранее были введены в Италии, Франции, Чехии и Бельгии.

News.ru писал, что руководство Мексики решило провести благотворительную акцию «Робин Гуд». Цель — помочь малоимущим гражданам путём продажи на аукционах недвижимости и автомобилей коррупционеров. Все деньги, которые будут получены от сделок, пойдут в муниципалитеты на социальные проекты.