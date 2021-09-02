В Польше позавидовали Лукашенко из-за сделок с Россией

Жители Польши позавидовали Белоруссии и её президенту Лукашенко, что он может покупать оружие у России, тогда как самим полякам приходится намного дороже покупать у США. Об этом пишет Gazeta.pl.

Читатели издания удивились , как у Лукашенко получается заключать такие выгодные сделки. Они считают, что по сравнению с Польшей Белоруссия закупает вооружение практически даром, и предложили даже своим руководителям поехать в Минск поучиться.

Белоруссия платит во много раз меньше, кроме того, она сможет использовать свою технику самостоятельно, а американцы не предоставляют своим вассалам исходные коды программного обеспечения, чтобы иметь возможность в любой момент отключить электронику, — написал один из читателей.

Лукашенко заявил, что Россия в ближайшее время поставит республике десятки самолётов, вертолётов, средства ПВО и, возможно, зенитно-ракетные комплексы С-400.

Ранее сообщалось, что 23 августа российский президент Владимир Путин провёл телефонные переговоры с Лукашенко по итогам заседания ОДКБ. Речь шла о ситуации в Афганистане, которую обсуждал комитет. Главы государств обменялись мнениями по итогам заседания и условились о графике дальнейших контактов, а также обсудили экономическую составляющую взаимоотношений России и Белоруссии.

Кроме того, лидерами стран были обсуждены союзные программы и предстоящие учения «Запад-2021». Также Путин и Лукашенко подробно остановились на ситуации на границах Белоруссии с НАТО. Стороны договорились о контактах на высшем уровне в ближайшее время.