В Польше граждане Грузии напали на украинцев с ножами

https://static.news.ru/photo/75f5999c-6f98-11eb-bc5e-96000091f725_660.jpg Фото: Jaap Arriens/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

В Польше четыре гражданина Грузии с ножами атаковали троих украинцев и оставили их истекать кровью. Причиной конфликта называют национальное происхождение потерпевших.

Удары были нанесены острыми предметами, вероятно, ножами. После драки злоумышленники скрылись с места происшествия, оставив мужчин истекать кровью, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на польских правоохранителей.

Отмечается, что полицию вызвали местные жители, ставшие свидетелями драки. Пострадавшим украинцам с многочисленными ножевыми ранениями оказали медицинскую помощь.

Вскоре полиция задержала четырёх злоумышленников — грузин. По данным следователей, мужчины работают на местных фермах в Мендзиходском уезде Великопольского воеводства. По мнению правоохранительных органов, драка могла произойти из-за конфликта по национальному признаку. Граждан Грузии арестовали. Им грозит от шести месяцев до восьми лет лишения свободы.

Как писал NEWS.ru, житель Украины, игравший с сыном в снежки, получил удар ножом от 60-летней пенсионерки. Инцидент произошёл в городе Измаил Одесской области. Конфликт между 45-летним местным жителем и супружеской парой пенсионеров возник из-за того, что снежки летели в памятник военнослужащим. Пенсионеры сделали мужчине замечание, завязался спор, в ходе которого тот ударил пожилого оппонента. В ответ жена пенсионера ударила игравшего в снежки мужчину ножом в спину.