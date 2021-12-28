В Польше допустили, что НАТО и ЕС могут сдать Москве Восточную Европу

Эксперт по международным вопросам Ярослав Гузы заявил, что НАТО и Евросоюз в переговорах с Москвой по гарантиям безопасности могут отступить от союзнических обязательств по отношению к странам Восточной Европы. Последние могут стать предметом торга с Россией, отметил он в беседе с wPolityce.

Гузы назвал циничной политику западноевропейских элит, которые, как он считает, развязали «самоубийственную для ЕС войну» с руководством Польши и Венгрии. В Брюсселе эти две страны считаются недостаточно политкорректными.

Эта борьба маскирует настоящую проблему, которая состоит в том, что до сих пор существует разделение континента на Восток и Запад, хотя большинство стран нашего региона вошли в Евросоюз и НАТО. Члены бывшего коммунистического лагеря могут стать предметом торга с Путиным, — подчеркнул эксперт.

Он напомнил о недавнем российском предложении Западу взаимных гарантий безопасности. Гузы также указал на то, что и Москва, и Брюссель пытаются ослабить Польшу, в это же время Париж и Берлин хотят неофициально взять под контроль государства бывшего соцблока.

Ранее стало известно, что переговоры США — РФ 10 января будут включать обсуждение обеспокоенностей обеих сторон. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. По его словам, при этом в Вашингтоне рассчитывают на потенциал открытых каналов диалога и дипломатии. Прайс уточнил, что США не станут обсуждать вопросы союзников и партнёров в их отсутствие.