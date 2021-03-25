В плену МВФ: почему Украина отстранила Китай от «Мотор Сич»

Передача предприятия по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» в государственную собственность продолжает вызывать дискуссии как в украинском обществе в целом, так и в экспертной среде. Аналитики сходятся в том, что подписанный президентом Зеленским указ чреват не только репутационными, но и экономическими потерями для страны, которая по-прежнему остро нуждается в иностранных инвестициях.

«Мотор Сич», чья история насчитывает более столетия, до событий 2014 года в значительной степени функционировал за счёт заказов с российской стороны, предоставляя производя и ремонтируя двигатели для авиатехники — как советских времён, так и более новых моделей. Москву и Киев подобное сотрудничество устраивало, однако так называемая «крымская весна» вкупе с последующим затяжным конфликтом в Донбассе — и, как следствие, антироссийскими санкциями Запада, — фактически положили конец сотрудничеству. В условиях ослабления экономики украинские власти решили сделать ставку на привлечение иностранных инвесторов, которые, в свою очередь, могли бы в среднесрочной перспективе обеспечить и рынки сбыта: наибольшую заинтересованность проявил Китай, согласно некоторым спекуляциям, расчёт Пекина состоял не только в частичном приобретении предприятия, но и в том, чтобы затем поставлять его продукцию России, оказавшейся под санкциями.

Параллельно с переговорами о приобретении «Мотор Сич», представители китайского бизнеса укрепляли свои позиции и в других сферах украинской экономики: от мобильной связи до строительства. Тем не менее, именно завод в Запорожье оставался самым амбициозным проектом КНР по усилению влияния на Украине. Но конец ему положил подписанный президентом Зеленским указ о полном возвращении предприятия в государственную собственность.

Китайские инвесторы, со своей стороны, уже подали иски в международные инстанции, а киевские политологи — в первую очередь, оппозиционные по отношению к действующей власти, — трубят тревогу: якобы, прекращение сотрудничества с представителями КНР только ухудшит инвестиционный климат на Украине.

Как отметил в разговоре с NEWS.ru ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Михаил Кривогуз, такая опасность действительно существует: западные страны едва ли проявят ту же заинтересованность в украинской экономике, что и азиатская держава. Однако и опций у официального Киева не слишком много — в обмен на отказ от китайских инвестиций, страна получает хотя бы больше гарантий на кредиты от Запада.

Конечно, национализация завода — это исключительно политическое решение украинских властей, не имеющее ничего общего ни с экономическими соображениями, ни с объективными интересами республики, — как и многие другие шаги в самых разных сферах. Если мы вспомним высказывания Зеленского, премьера Шмыгаля, председателя Национального банка Украины, то увидим, что главным их тезисом является положение о необходимости получения кредитов от МВФ для восстановления экономики после пандемии. Подобное единодушие, конечно, удивительно. В какой-то степени, сторонники такой точки зрения правы: во-первых, при продлении программ кредитования Украины МВФ предоставляет средства на льготных условиях. Во-вторых, это облегчает получение займов у других международных организаций и украинское присутствие на мировых валютных рынках. Недостаток такого подхода, однако, в том, что МВФ не инвестирует в промышленность: финансы уходят на «затыкание дыр», и это порождает зависимость Киева от Фонда. В последнем, как известно, решающее право голоса имеют США, которые давно уже находятся в состоянии конфронтации с КНР. Очевидно же, что именно американская сторона сейчас и настояла на том, чтобы «выдавить» китайских инвесторов. Михаил Кривогуз ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН

России, отмечает аналитик, с 2014 года удалось восполнить пробел, возникший из-за осложнения в отношениях с Украиной, поэтому РФ едва ли может стать потенциальным рынком сбыта для продукции национализированного завода (не стоит забывать и о санкциях). В то же время, и для американцев украинские технологии как таковые не имеют принципиального значения: власти США в любом случае не допустят, чтобы с их национальными предприятиями кто-то мог серьёзно конкурировать.

Некоторые эксперты уже предположили , что демарш Киева приведёт к большему сближению Пекина с Москвой. Однако, как напоминает Кривогуз, Китай во внешнеполитической сфере традиционно исходит исключительно из собственных интересов: регулярно заявляя о стратегическом сотрудничестве с Россией, он, например, последовательно избегает сколь-либо серьёзных двусторонних договоров в военной сфере. В то же время, очевидно, что ситуация вокруг «Мотор Сич» представляет опасность для украинского руководства, как минимум, с точки зрения дальнейшего падения рейтингов Зеленского и пропрезидентской партии «Слуга народа», поддержавшей идею национализации завода.