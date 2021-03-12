В Пентагоне заявили об опасности вывода войска из Афганистана к 1 мая

https://static.news.ru/photo/52661860-83db-11eb-adaa-96000091f725_660.jpg Фото: The U.S. Army's/flickr.com

Вывод американских войск из Афганистана к 1 мая может быть опасным и проблематичным, считают в Пентагоне.

По словам источников в администрации США, в министерстве обороны страны предполагают, что уход военных может спровоцировать гражданскую войну в Афганистане, возможные теракты против Соединённых Штатов и их союзников, а также ухудшить ситуацию с соблюдением прав человека в республике. В ведомстве подчеркнули, что уже сейчас времени для того, чтобы покинуть страну к 1 мая без существенных проблем в сферах безопасности материально-технического обеспечения, слишком мало.

Как отметил источник, вывод войск потребует ликвидации секретного оборудования на миллионы долларов и приведёт к снижению числа персонала в посольстве США в Кабуле. Он добавил, что движение «Талибан» (запрещено в РФ) так и не выполнил ряд договорённостей и продолжает поддерживать контакт с террористической сетью «Аль-Каида» (запрещена в РФ), передаёт The Washington Post.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве 18 марта пройдут консультации расширенной «тройки» по мирному урегулированию в Афганистане. Все приглашённые участники уже подтвердили своё участие в мероприятии. На встречу расширенной «тройки» были приглашены США, Китай, Пакистан, представители афганского правительства и движения «Талибан» (запрещено в РФ), а также афганские политические деятели. Также приглашение принять участие получили власти Катара.