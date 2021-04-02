В парламенте Греции прошли дебаты о закупке вакцины «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/ee1f6ad0-8712-11e9-b0e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: George Panagakis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дебаты о закупке вакцины от коронавируса за рубежом, включая российский «Спутник V», провели в парламенте Греции премьер-министр Кириакос Мицотакис и лидер крупнейшей оппозиционной партии страны СИРИЗА Алексис Ципрас. Об этом пишет РИА Новости.

В пятницу, 2 апреля, Мицотакис представил в парламенте национальный план по борьбе с пандемией и её последствиями для экономики, который потребовала озвучить оппозиция.

По мнению Ципраса, одной из крупнейших задач Евросоюза является нехватка вакцин. Политик считает, что власти Греции должны были принять решение о закупке необходимых препаратов самостоятельно, не дожидаясь одобрения ЕС. Это помогло бы спасти множество людей.

Понимаете ли вы, сколько людей мы могли бы спасти, если бы с начала года, вместо того чтобы приходить сюда поиздеваться надо мной, вы бы приняли приглашение сесть за стол, чтобы обсудить этот важный вопрос и искать решения? — подчеркнул он.

В свою очередь премьер-министр напомнил, что аналогичные действия для главы правительства Словакии обернулись отставкой. Он также отметил, что у России нет необходимого количества вакцины для продажи на экспорт. При этом Мицотакис заверил, что Греция «давила на Европу», чтобы та одобрила «Спутник V».

И Европа должна закупить, если не будет серьёзных сомнений, что есть производственные возможности в России, и российскую вакцину, и распределять её так же, как и остальные вакцины, — пояснил он.

Премьер-министр Словакии Игорь Матович покинул свой пост в конце марта в связи с правительственным кризисом. Поводом для этого стало решение премьер-министра о закупке первой партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V». При этом Матович не сообщил о своём решении ни коллегам по кабинету министров, ни президенту страны. Об этом писал NEWS.ru.

В настоящее время российская вакцина «Спутник V» одобрена почти в 60 странах мира с общим населением свыше 1,5 млрд человек.